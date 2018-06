Jadwal Pertandingan Piala Dunia Hari Ini

Jakarta: Dua laga babak 16 besar Piala Dunia akan kembali dipertandingkan malam ini. Spanyol vs Rusia dan Kroasia vs Denmark.



Spanyol dan Rusia akan mentas di Luzhniki Stadium, Moskow. Menjadi salah satu pertandingan yang ditunggu-tunggu pada babak 16 besar.

Berstatus tuan rumah, Rusia tentu tidak mau malu saat meladeni Spanyol. Apalagi, mereka lolos dengan meyakinkan dari fase Grup A dengan enam poin. Berbeda dengan Spanyol yang agak terseok-seok.



La Furia Roja bahkan hampir gagal melaju ke babak 16 besar. Mereka tertolong VAR saat pertandingan terakhir melawan Maroko di babak grup. Hasil 2-2 membuat mereka lolos dengan lima poin.



Laga nanti akan menyajikan kekuatan dan kecepatan. Rusia yang mengandalkan pemain muda akan coba meladeni permainan Spanyol yang diisi pemain berpengalaman.



Satu laga lagi yang akan tersaji adalah Kroais vs Denmark. Dua tim kejutan yang akan saling unjuk kekuatan di fase 16 besar.



Krosia berhasil melaju ke babak perdelapan final usai menyapu bersih laga di fase grup. Hebatnya, mereka mengalahkan Argentina dengan skor mencolok 3-0. Menjadi modal bagus untuk laga melawan Denmark.



Di sisi lain, Tim Dinamit tidak kalah mentereng. Meski finis di bawah Prancis, mereka juga tidak terkalahkan dengan dua kali menang, satu kali imbang. Kolektivitas Christian Eriksen dkk cukup bagus untuk meladeni Kroasia yang memiliki kekuatan merata.



Jadwal pertandingan:



Spanyol vs Rusia (LIVE 21.00 WIB - Trans TV)

Krosia vs Denmark (LIVE 01.00 WIB - Trans TV)









(KRS)