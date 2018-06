Tanah Eropa yang Mematikan buat Argentina

Kazan: Argentina akhirnya harus benar-benar mengakhiri petualangan mereka di Piala Dunia 2018. Fakta pahit itu terjadi setelah Albiceleste dijungkalkan Prancis pada babak 16-besar dengan skor 3-4 pada 30 Juni.



Kazan Arena menjadi saksi bisu tersingkirnya pasukan Jorge Sampaoli itu pada Piala Dunia edisi ke-21. Hasil pahit ini meneruskan catatan buruk Argentina ketika bermain di Tanah Eropa.

Dalam cuitan yang dilansir Squawka, Argentina memiliki rekor yang pahit. Mereka tak pernah meraih kemenangan dalam sembilan laga, ketika bermain pada fase knock out di tanah Eropa saat berhadapan dengan wakil Benua Biru.



Dalam kurun waktu normal, Argentina hanya meraih empat hasil imbang dan sisanya berujung pada kekalahan.

Catatan menarik tersebut hanya segelintir fakta yang tercipta dari kegagalan Argentina ke fase perempat final. Seperti dilansir Squawka, inilah fakta menarik lainnya:-Lionel Messi selalu gagal mencetak gol dalam delapan penampilan pada fase knock out Piala Dunia.-Messi menjadi satu-satunya pemain yang mencetak assist dalam empat gelaran Piala Dunia terakhir.-Argentina menjadi tim pertama sejak Belgia di Piala Dunia 1986 yang mencetak dua gol lebih ke gawang Prancis pada fase knock out.-Angel Di Maria menjadi pemain Amerika Selatan pertama yang mencetak gol ke gawang Prancis di fase knock out Piala Dunia sejak 1986.-Javier Mascherano telah membuat 147 penampilan bersama Argentina yang menjadikannya pemain paling banyak membela Albiceleste.-Antoine Griezmann menjadi pemain Prancis kedua yang mencetak gol di dua fase (grup dan knock out) Piala Dunia. Sebelumnya ada Zinedine Zidane pada Piala Dunia 2006.-Kylan Mbappe menjadi pemain muda keempat pertama yang mencetak gol pada fase knock out. Sebelumnya ada Pele, Michael Owen, dan Julian Green.-Mbappe menyamai catatan sejarah Pele yang berhasil mencetak dua gol pada fase knock out.(FIR)