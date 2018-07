Martinez: Belgia Sudah Cetak Sejarah

St Petersburg: Pelatih timnas Belgia Roberto Martinez menyebut timnya telah membuat sejarah usai meraih podium ketiga Piala Dunia 2018. Ia menilai perjuangan anak asuhnya selama gelaran pesta sepak bola tersebar di dunia patut diacungi jempol.



Belgia memastikan diri merebut juara ketiga Piala Dunia 2018 usai membungkam Inggris, Sabtu 14 Juli. The Red Devils memaksa The Three Lions pulang gigit jari setelah memenangi pertarungan di St-Petersburg Stadium dengan skor 2-0.

"Kami menciptakan sejarah yang nyata dan hasil itulah yang memang pantas didapatkan untuk para pemain ini," kata Martinez.



Klik di sini: Bungkam Inggris, Belgia Juara Tiga Piala Dunia 2018



"Kami ingin memenangkannya. Jelas, ketika Anda mampu mengalahkan Brasil dan Anda behasil menembus ke babak semifinal, fokusnya adalah mencoba memenangkan Piala Dunia. Tetapi kami juga harus realistis dan ketika Anda melihat kembali turnamen, pemain-pemain ini membuat sejarah saat pulang ke Belgia, dan itu yang terpenting," ujar Martinez.



Dia mencatat bahwa tim itu telah selangkah lebih maju dari skuat Belgia di Piala Dunia 1986, yang kalah dalam pertandingan playoff mereka dan menempati posisi keempat.



"Generasi tahun 1986 di Meksiko selalu menjadi inspirasi dan menetapkan visi untuk semua orang sepak bola di Belgia, dan sekarang kelompok pemain ini telah melampaui itu, dan itu sangat bersejarah. Itu dicapai setelah 32 tahun untuk melampauinya sehingga prestasi saat ini memberi rasa kepuasan yang nyata," tambah Martinez.