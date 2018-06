Jadwal Tiga Pertandingan Piala Dunia Malam Hari Nanti

Jakarta: Matchday kedua babak penyisihan Piala Dunia 2018 kembali digelar pada Sabtu 23 Juni malam hari nanti. Terdapat dua tim raksasa yang akan bertanding. Di antaranya Belgia dan Jerman.



Belgia dijadwalkan bertanding terlebih dahulu pada laga malam nanti. Tim yang berjuluk De Rode Duivels itu akan berduel dengan Tunisia dalam lanjutan penyisihan Grup G.

Ini akan menjadi laga menentukan bagi Belgia. Andai menang pada laga ini, tim besutan Roberto Martinez tersebut dipastikan akan lolos ke babak 16-besar.



Saat ini, Belgia menempati puncak klasemen sementara Grup G dengan mengoleksi tiga poin. Mereka juga sejajar dengan Inggris yang juga mengantongi tiga poin.



Sementara itu, laga penting juga akan dilakoni Jerman. Mereka akan menghadapi Swedia pada malam nanti.



Kemenangan pada laga ini sudah menjadi torehan wajib bagi Jerman untuk menjaga asa lolos ke babak 16-besar. Sebab, mereka saat ini belum mengoleksi poin dan tercecer di posisi ketiga klasemen sementara Grup F.



Sedangkan pesaing Jerman, Meksiko juga akan bertanding pada malam nanti. Mereka dijadwalkan menghadapi Korea Selatan.





Berikut jadwal lengkap pertandingan Piala Dunia pada Sabtu 23 Juni malam hari hingga Minggu 24 Juni dini hari WIB:



Sabtu 23 Juni

Belgia vs Tunisia (19:00 WIB - Live Trans TV)

Korea Selatan vs Meksiko (22:00 WIB - Live Trans TV)



Minggu 24 Juni

Jerman vs Swedia (01:00 WIB - Live Trans TV)







