Jadwal Piala Dunia 2018 Hari Ini

Jakarta: Perhelatan Piala Dunia 2018 masih memainkan berbagai laga pamungkas fase grup pada malam hingga dini hari nanti. Kali ini, giliran para peserta dari Grup H dan Grup G yang bakal bertanding.



Pertandingan paling sengit diprediksi berasal dari Grup H yang diisi Jepang, Polandia, Senegal dan Kolombia. Itu bakal terjadi karena masih ada tiga tim yang berpeluang maju ke babak 16 besar.

Jepang yang saat ini sedang memuncaki klasemen sementara baru memiliki 4 poin. Mereka akan ditantang oleh Polandia yang sudah dipastikan gugur karena selalu kalah dalam dua laga sebelumnya.



Senegal yang berada di urutan dua klasemen juga sudah mengoleksi 4 poin. Mereka akan berhadapan dengan Kolombia yang sempat menaklukkan Polandia pada laga sebelumnya.



Jepang dan Senegal hanya butuh tambahan satu poin saja apabila ingin melaju ke babak 16 besar. Sementara itu, Kolombia wajib menang untuk menjegal Jepang atau Senegal.



Grup G diisi oleh Inggris, Belgia, Tunisia dan Panama. Laga nanti hanya penting untuk mencari status juara grup karena Inggris dan Belgia sudah memastikan tempat di babak 16 besar.



Berikut jadwal pertandingan Piala Dunia 2018 hari ini:



Kamis, 28 Juni

Grup G

21.00 WIB: Jepang vs Polandia

21.00 WIB: Senegal vs Kolombia



Jumat, 29 Juni

Grup H

01.00 WIB: Inggris vs Belgia

01.00 WIB: Panama vs Tunisia







