Cetak Gol Penentu Kemenangan Serbia, Kolarov Jadi Man of The Match

Samara: Aleksandar Kolarov tampil impresif saat Serbia menang 1-0 atas Kosta Rika pada matchday petama babak penyisihan Grup E Piala Dunia 2018, Minggu 17 Juni. Pemain AS Roma itu mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan negaranya pada laga tersebut.



Gol Kolarov dicetak pada menit ke-56. Ia menciptakan gol tersebut lewat tendangan bebas. Berkat kontribusinya itu, Kolarov diidapuk sebagai pemain terbaik pertandingan atau man of the match.



Tidak hanya karena mencetak gol. Kolarov juga membuat rapor impresif sepanjang pertandingan.



Dilansir Soccerway, Kolarov membuat 33 passing akurat dan 46 sentuhan. Mantan pemain Manchester City juga sukses menghasilkan dua tembakan mengarah ke gawang.



Pemain 32 tahun ini pernah membela Manchester City selama tujuh musim sebelum pindah ke Serie-A bersama AS Roma. Ia juga baru saja berhasil membawa Roma lolos ke babak perempat final Liga Champions dengan menumbangkan Shaktar Donestk.



Sejauh ini, Kolarov sudah membuat 72 penampilan bersama timnas Serbia. Total, ia sudah mengoleksi sepuluh gol untuk negaranya di seluruh ajang, termasuk satu gol yang dibuat saat menghadapi Kosta Rika.



