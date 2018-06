Prediksi Argentina vs Kroasia: Menanti Gol Messi

Jakarta: Beban berat berada di pundak Lionel Messi. Digadang-gadang sebagai Piala Dunia terakhirnya, bintang Barcelona itu belum menemukan puncak performa.



Messi seakan sedang berada di bawah awan hitam. Bagaimana tidak, di tengah kritikan yang kian deras menghujani pikirannya, Messi justru tampil melempem pada laga perdana Argentina menghadapi Islandia di grup D beberapa waktu lalu.

Mendapatkan peluang emas dengan menjadi eksekutor penalti pada menit ke-64, pria kelahiran Rosario itu justru menyia-nyiakannya. Bola hasil sepakannya ditepis kiper Islandia, Hannes Halldorsson.

