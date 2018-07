Gary Cahill Berencana Pensiun dari Timnas Inggris

Moskow: Gary Cahill telah mengungkapkan bahwa dia mempertimbangkan untuk pensiun dari tim nasional Inggris setelah Piala Dunia 2018.



Cahill hanya bermain sekali untuk Inggris di Piala Dunia musim panas ini, dan tidak terlibat dalam kekalahan 1-2 pada Kamis 12 Juli dini hari WIB dari Kroasia di babak semifinal.

Bek tengah Chelsea itu bisa saja bermain saat Inggris menghadapi Belgia di pertandingan perebutan tempat ketiga pada Sabtu 14 Juli malam WIB dengan manajer The Three Lions, Gareth Southgate dikabarkan akan membuat beberapa perubahan di starting line-up.



Pemain berusia 32 tahun itu mengatakan bahwa dia akan "memiliki percakapan yang baik" dengan Southgate setelah Piala Dunia mengenai pemikirannya soal pensiun.



"Saya akan berbicara dengan keadaan baik dengan manajer tentang masa depan di bulan mendatang," kata Cahill kepada wartawan.



"Namun, saya bisa menyelesaikan karier saya bersama Inggris dengan mengetahui saya telah memainkan setiap pertandingan yang memungkinkan saya bisa bermain di masa-masa yang saya pilih," lanjutnya.



"(Perebutan tempat ketiga) adalah pertandingan yang sangat aneh, karena ini adalah pertandingan untuk dua tim yang datang dari kekecewaan, tetapi pertandingan menanti dan kami harus memainkannya. Jadi, jika Anda bertanya apakah saya ingin bermain, ya, saya siap. Jika dipilih saya akan keluar dan memberikan semua yang saya miliki," pungkasnya.



Sejak membela Inggris pada 2010, Cahill telah mencetak lima gol dan memiliki 61 caps untuk tim nasional Inggris. Dia juga sempat menjadi kapten The Three Lions tahun lalu. (Sportsmole)









(KRS)