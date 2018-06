Jakarta: Piala Dunia 2018 akan memainkan tiga pertandingan sejak malam hingga dini hari nanti. Brasil akan menjamu Kosta Rika, Nigeria bersua Islandia, dan Serbia menantang Swiss.



Khusus buat Brasil, Tim Samba diwajibkan meraih kemenangan andai ingin membuka asa lolos ke 16 besar. Sebab, pada laga perdana, Neymar Da Silva dkk hanya bermain imbang 1-1 kontra Swiss.

Pun begitu Kosta Rika. Mereka membutuhkan kemenangan setelah dipermalukan Serbia pada laga perdana.



Laga tak kalah sengit akan tersaji antara Nigeria versus Islandia. Boleh dibilang, Argentina berharap banyak agar Nigeria mampu menang atau setidaknya menahan imbang.



Sebab, jika Islandia mampu mendapatkan poin penuh, maka Argentina dipastikan tersingkir lebih cepat. Kondisi itu terjadi lantaran Argentina menelan kekalahan dari Kroasia 3-0 dini hari tadi.



Berikut ini jadwal siaran langsung Piala Dunia hari ini:



Jumat 22 Juni 2018

Brasil vs Kosta Rika (19:00 WIB - Live Trans TV)

Nigeria vs Islandia (22:00 WIB - Live Trans TV)



Sabtu 23 Juni 2018

Serbia vs Swiss (01:00 WIB - Live Trans TV)



(ASM)