Jadwal Pertandingan Jerman vs Meksiko dan Brasil kontra Swiss

Jakarta: Pertandingan menarik akan tersaji di Piala Dunia 2018 hari ini, Minggu 17 Juni WIB. Jadwal yang dirilis, ada tiga pertandingan yang dihelat sejak malam hingga dini hari nanti.



Pertandingan pertama mewakili Grup E ada Kosta Rika menghadapi Serbia di Samara Arena. Duel negara beda benua itu baru pertama kalinya terjadi.

Catatan soccerway, belum pernah dilangsungkan pertandingan uji coba antara Kosta Rika dan Serbia.



Pertandingan lainnya akan mempertemukan juara bertahan Jerman melawan Meksiko. Pasukan Joachim Loew mengaku sulit mempertahankan gelar.



"Mempertahankan gelar adalah hal tersulit, sejarah telah menunjukkan kepada kita itu sulit. Tidak ada yang menjuarainya dua kali berturut-turut dalam waktu yang lama. Tetapi ambisi kami dan rasa lapar kami selalu ada," kata Loew kepada wartawan pada konferensi pers jelang laga.

Lalu, Brasil akan berhadapan dengan Swiss. Juara dunia lima kali itu sudah siap memberikan permainan terbaik. Pelatih Tite juga memberi sinyal bisa memainkan striker Neymar Da Silva."(Kondisi) Neymar belum 100 persen," kata Tite kepada wartawan pada konferensi pers jelang laga."Namun, dia sangat istimewa secara fisik, kapasitas berlarinya dan kecepatannya benar-benar mengesankan, dia belum kehilangan sentuhan itu. Dia belum 100 persen tapi dia cukup bagus untuk bermain sangat baik," sambung Tite.Minggu 17 Juni 2018Kosta Rika vs Serbia (19:00 WIB - Live Trans TV)Jerman vs Meksiko (22:00 WIB - Live Trans TV)Senin 18 Juni 2018Brasil vs Swiss (01:00 WIB - Live Trans TV)(ASM)