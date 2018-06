Bintang Laga: Dzemaili, Inspirator Serangan Swiss

Nizhny: Swiss akhirnya melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2018. Tren positif itu mereka raih setelah menahan imbang Kosta Rika pada laga pamungkas Grup E di Stadion Nizhny Novgorod, Kamis 28 Juni dini hari WIB.



Sejatinya, Kosta Rika sudah dipastikan gugur karena menelan kekalahan saat menghadapi Brasil dan Serbia. Tapi, mereka tetap tampil tidak mau mengalah saat ketika bentrok dengan Swiss.

Beruntung, Swiss memiliki gelandang serang seperti Blerim Dzemaili. Berkat kontribusinya, Rossocrociati--julukan Swiss bisa membuka keunggulan dan mampu mengontrol pertandingan dengan lebih baik.



Dzemaili mencetak gol pembuka untuk Swiss setelah menerima assist Breel Embolo pada menit ke-31. Gol itu lahir di waktu yang tepat karena Kosta Rika memang sedang gencar melancarkan serangan.



Setelah Dzemaili mencetak gol, Kosta Rika mampu membalas lewat sundulan Kendall Waston pada menit ke-56. Namun, Swiss tak gentar dan bisa mengembalikan keunggulan melalui Josip Drmic pada menit ke-88.



Kemenangan Swiss yang sudah didepan mata harus kandas karena tendangan penalti yang gagal dieksekusi dengan baik oleh Bryan Ruiz malah masuk ke gawang setelah mengenai tubuh kiper Swiss, Yan Sommer. Skor 2-2 bertahan hingga laga usai.



Tambahan satu poin dari Kosta Rika sudah cukup untuk membuat Swiss menjadi runner up Grup B. Mereka pun berhak ke Babak 16 Besar bersama Brasil yang berstatus sebagai juara grup dengan koleksi 7 poin.



Dzemaili sendiri merupakan pemain penting bagi lini tengah Swiss sejak awal penyelenggaraan Piala Dunia 2018. Ia belum pernah tergantikan sebagai starter dan terbukti cukup kreatif untuk mengatur ritme serangan. Selain itu, Dzemaili yang berusia 32 tahun juga pintar membaca pergerakan lawan.



Berikut statistik Dzemaili dalam pertandingan kontra Kosta Rika seperti dilansir Whoscored:



Rating: 7,87

Total Tembakan: 2

On Target: 1

Penguasaan Bola: 3,6%

Sentuhan Bola: 50

Total Passing: 34

Akurasi Passing: 23%

Jumlah Tackle: 4

Tackle Sukses: 100%





