Jadwal Siaran Langsung Mesir vs Uruguay hingga Portugal kontra Spanyol

Jakarta: Piala Dunia 2018 memasuki hari kedua. Berdasarkan jadwal yang dirilis, ada tiga pertandingan yang akan digelar sejak malam hingga dini hari nanti.



Pertandingan pertama akan mempertemukan peserta Grup A yakni Mesir kontra Uruguay. Dua negara beda benua akan bertemu untuk pertama kalinya di Piala Dunia.

Selain itu, ada pertandingan dari Grup B antara Maroko kontra Iran. Kedua negara tersebut juga belum pernah bertemu di Piala Dunia maupun di ajang uji coba.



Lalu, satu pertandingan lagi yakni Portugal kontra Spanyol. Laga ini boleh dibilang sudah ditunggu-tunggu oleh jutaaan pasang mata dari seluruh dunia.



Portugal, sang juara Piala Eropa 2016, punya semangat tinggi untuk mengawinkan gelar. Apalagi, pasukan Fernando Santos tampil konsisten pada laga uji coba jelang Piala Dunia.

Sedangkan Spanyol, mereka memulai turnamen dengan sedikit "gangguan". Ya, pelatih Julen Lopetegui harus dipecat Federasi Sepak Bola Spanyol (REFF) dua hari sebelum laga kontra Portugal. Keputusan REFF itu diduga lantaran keputusan Real Madrid mengumumkan Lopetegui sebagai pengganti Zinedine Zidane.Meski begitu, Spanyol mencoba tenang. Tugas Lopetegui akan digantikan oleh Fernando Hierro.Mesir vs Uruguay (19:00 WIB - Live Trans TV)Maroko vs Iran (22:00 WIB - Live Trans TV)Portugal vs Spanyol (01:00 WIB - Live Trans TV)(ASM)