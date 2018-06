Rapor Pemain Rusia vs Arab Saudi, Golovin Nyaris Sempurna

Moskow: Tuan rumah Rusia tampil impresif saat mengalahkan Arab Saudi pada laga pembuka Piala Dunia 2018 tadi malam. Aleksandr Golovin dkk menang telak 5-0!



Dukungan puluhan ribu suporter yang datang langsung ke Luzhniki Stadium membuat Rusia bermain efektif. Pada babak pertama, Rusia sudah melesakkan dua gol. Lalu, babak kedua, Rusia menambah tiga gol.

Arab Saudi sebetulnya mendominasi penguasaan bola. Akan tetapi, penyelesaian akhir yang buruk membuat Green Falcon urung menciptakan gol.



Melihat statistik yang ada, Rusia mampu menciptakan tujuh peluang ke arah gawang. Sedangkan Arab, mereka tidak menciptakan peluang yang berbahaya.

Lalu, Rusia didukung dengan performa menawan dari pemain pengganti Denis Cheryshev. Tak tanggung-tanggung, gelandang Villarreal itu menyumbangkan dua gol.Selain Cheryshev, Golovin dinilai punya peranan penting pada laga semalam. Penilaian Who Scored, Golovin mendapatkan poin nyaris sempurna yakni 9,9. Melihat kinerjanya, Golovin mampu memberikan dua assist dan mencetak gol indah lewat tendangan bebas pada penghujung pertandingan.Selanjutnya, Rusia akan berhadapan dengan Mesir pada 20 Juni mendatang.Berikut ini rapor pemain Rusia vs Arab Saudi dinukil Who Scored:Akinfeev: 6,6Zhirkov: 7,9Ignashevich: 7,9Kutepov: 7,5Fernandes: 7,9Zobnin: 8,5Gazinskiy: 8,2Golovin: 9,9Dzagoev: 6,6Samedov: 7,1Smolov: 6,6Kuzyaev: 6,4Cheryshev: 8,9Dzyuba: 7,4Al-Mayoof: 5,2Al-Burayk: 6,0Hawsawi: 6,4Hawsawi: 5,9Shahrani: 6,5Otayf: 5,9Shehri: 5,4Jassam: 5,6Faraj: 6,2Dawsari: 6,1Sahlawi: 6,0Bhebri: 5,9Muwallad: 5,7Aseri: 5,8(ASM)