Son Heung-Min: Kesempatan Korsel Hanya 1%

Kazan: Bintang timnas Korea Selatan, Son Heung-Min, menolak untuk menyerah dalam perjuangan meraih babak 16 besar Piala Dunia 2018. Namun, striker Tottenham Hotspur itu memprediksi kesempatan mereka tidak lebih dari satu persen.



Korea Selatan akan bertemu Jerman pada matchday terakhir Grup F, Rabu 27 Juni di Kazan Arena nanti malam. Laga ini akan jadi penentuan nasib kedua tim.

The Taeguk Warriors berkesempatan menjadi wakil Asia pertama yang lolos ke fase knockout. Syaratnya, mereka harus mengalahkan Jerman dengan minimal selisih dua gol. Namun, itu juga tergantung apabila Meksiko sukses mengalahkan Swedia pada waktu yang bersamaan.



Klik: Drama ala Argentina Belum Berakhir



Saat ini posisi Korea Selatan yang belum meraih poin di dasar klasemen, lebih sulit dari Jerman yang sudah mengoleksi tiga poin di urutan kedua. Namun, kondisi itu tidak meredam hasrat Son untuk mewujudkan harapannya menjadi runner up grup.



"Piala Dunia belum berakhir untuk kami. Masih ada kesempatan satu persen untuk kami, tapi meski hanya dengan satu persen kesempatan kami punya harapan. Kami tidak akan menyerah," kata Son kepada The Mirror.



"Jerman jauh lebih kuat dari kami, tapi bola itu bundar. Saya percaya kami bisa melakukannya jika kami bermain tanpa penyesalan," sambungnya.



Pelatih Korea Selatan, Shin Tae-Yong, mengangkat Son dari sayap menjadi striker tengah, menggantikan posisi Kim Shin-Wook pada laga terakhir kontra Meksiko. Pemain berusia 25 tahun itu menjadi satu-satunya pencetak gol bagi timnya sejauh ini. (Editor: Gregah Nurikhsani Estuning)



Video: Salam dari Rusia, Jalan-jalan di Krasnaya Ploshad