16 Besar Piala Dunia 2018 dalam Angka

Jakarta: Perhelatan 16 besar Piala Dunia 2018 sudah selesai dihelat. Timnas Inggris menjadi negara terakhir yang lolos ke delapan besar.



Sebelumnya ada Prancis, Uruguay, Rusia, Kroasia, Brasil, Belgia, dan Swedia yang sudah lebih dahulu lolos.

Dari nama-nama yang lolos, terdapat empat negara yang pernah menjadi juara dunia. Mereka ialah Brasil, Uruguay, Prancis, dan Inggris. Dengan kata lain, Piala Dunia kali ini berpeluang melahirkan juara dunia baru.



Penampilan negara yang belum pernah juara dunia boleh dibilang cemerlang. Rusia dengan dukungan puluhan ribu fan mampu menyingkirkan Spanyol.



Lalu, Belgia menyudahi perlawanan sengit dari Jepang. Kroasia, tim yang disebut sebagai kuda hitam tampil impresif sepanjang penyisihan grup. Luka Modric dkk menyudahi perlawanan Denmark.

Tidak berbeda jauh dengan Kroasia, ada Swedia yang juga melaju ke perempat final. Mereka menang dengan skor tipis 1-0 atas Swiss.Selain fakta di atas, berikut ini rangkuman 16 besar Piala Dunia dalam angka:24 - Terdapat 24 gol yang tercipta sepanjang 16 besar (jumlah gol sampai babak perpanjangan waktu)3 - Ada tiga pertandingan yang harus diselesaikan lewat adu penalti. Tiga laga itu ialah Spanyol v Rusia, Kroasia v Denmark, dan Kolombia v Inggris6 - Satu gol yang dilesakkan Harry Kane saat melawan Kolombia membuat striker Tottenham Hotspur itu menorehkan enam gol dan menjadi top skorer sementara2 - Dari delapan negara yang lolos, hanya dua negara Amerika Selatan yang menembus perempat final yakni Brasil dan Uruguay1 - Kemenangan Inggris atas Kolombia membuat Skuat Tiga Singa mengakhiri nasib buruk pada babak adu penalti sepanjang Piala Dunia yang mereka ikuti31 - Sepanjang 16 besar, tercipta 31 kartu kuning dan satu kartu merah1 - Laga Uruguay vs Portugal, Kroasia vs Denmark, dan Belgia vs Jepang menghasilkan hanya satu kartu kuning8 - Laga Prancis vs Argentina dan Kolombia vs Inggris menghasilkan kartu kuning paling banyak yakni delapan kartu(ASM)