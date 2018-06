Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Piala Dunia Hari Ini

Jakarta: Pekan kedua Piala Dunia 2018 telah dimulai sejak hari ini, Rabu 20 Juni dengan ditandai laga antara Rusia kontra Mesir dini hari tadi. Selanjutnya, tiga pertandingan akan tersaji mulai malam nanti hingga Kamis 21 Juni dini hari WIB.



Pertandingan hari ini akan dibuka oleh partai dari Grup B yang mempertemukan Portugal kontra Maroko. Kedua tim tentunya sangat mengincar kemenangan di pekan kedua ini demi menjaga asa lolos ke babak gugur.

Pasalnya, Portugal baru meraih satu poin di klasemen Grup B setelah pada laga pertama hanya bermain imbang 3-3 kontra Spanyol. Sedangkan Maroko masih belum mendapatkan poin usai tumbang di tangan Iran pada laga pertama.

Pertandingan kedua hari ini akan dilanjutkan laga dari Grup A antara Uruguay kontra Arab Saudi. La Celeste akan menyegel satu tiket ke babak gugur dari Grup A jika pada laga nanti mampu mengalahkan Arab Saudi.Pasalnya, jika meraih kemenangan, torehan poin Uruguay akan menyamai Rusia di klasemen Grup A dengan enam poin. Membuat kedua tim tinggal menentukan siapa yang akan lolos sebagai juara grup dan runner-up terbaik pada laga terakhir Grup A.Pertandingan terakhir akan mempertemukan Iran dengan Spanyol. Kemenangan menjadi harga mati La Furia Roja kali ini jika ingin tetap menjaga persaingan Grup B.Namun, Iran tak boleh dipandang sebelah mata. Hal itu dibuktikan dengan merebut puncak klasemen di pekan pertama. Iran memimpin klasemen sementara Grup B dengan torehan tiga poin usai meraih kemenangan atas Maroko.19:00 WIB - Portugal vs Maroko (Live Trans TV)22:00 WIB - Uruguay vs Arab Saudi (Live Trans TV)01:00 WIB - Iran vs Spanyol (Live Trans TV)(REN)