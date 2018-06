Prediksi Nigeria vs Argentina: Albiceleste Berharap pada Sejarah

Saint-Petersburg: Laga penentu nasib bakal dijalani Argentina pada matchday ketiga Grup D Piala Dunia 2018. Skuat Albiceleste akan mempertaruhkan harga diri mereka untuk bisa menang melawan Nigeria, Rabu 27 Juni dini hari nanti WIB.



Argentina memulai Piala Dunia dengan tak maksimal. Mereka hanya bermain dengan Islandia 1-1 pada laga pembuka, dan dipecundangi Kroasia tiga gol tanpa balas pada laga kedua.

Hasil yang sempat memupus harapan Lionel Messi dan kolega, sebelum akhirnya Nigeria membantu membangkitkan kepercayaan diri skuat Jorge Sampaoli. Super Eagles menang 2-0 atas Islandia pada laga kedua mereka.



Kini tim yang sebelumnya menjaga peluang Argentina untuk tetap bersaing meraih tiket 16 besar, bakal menjadi lawan untuk menentukan nasib Lionel Messi cs.

“The whole team is frustrated, not just Leo Messi. We can’t put all this on Leo”@Mascherano ahead of #NGAARG pic.twitter.com/9yyJ766arz