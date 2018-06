6 Fakta yang Patut Diketahui Usai Laga Inggris vs Belgia

Kaliningrad: Belgia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2018 sebagai juara Grup G setelah mengalahkan Inggris 1-0, Jumat 29 Juni dini hari WIB. Gol Adnan Januzaj jadi pembeda.



Laga ini sebenarnya tidak menentukan lagi karena kedua tim sudah lolos ke babak 16 besar. Kedua tim hanya berebut status juara grup.

Namun, laga ini adalah salah satu pertandingan yang paling ditunggu di fase grup karena faktor keduanya adalah tim besar di Eropa.



Baik Inggris dan Belgia banyak melakukan perubahan dalam starting XI. Paling kentara adalah Inggris yang melakukan perubahan sampai delapan pemain dalam laga ini.



Sementara itu, Januzaj mempersembahkan gol perdananya untuk Belgia kala dia membobol gawang Jordan Pickford. Dengan hasil ini, Belgia akan menghadapi Jepang, sementara Inggris akan bersua Kolombia di babak 16 besar.



Ada beberapa fakta menarik setelah laga kedua tim, berikut Medcom.id sudah merangkumnya untuk Anda:



- Ini adalah pertama kalinya dalam 15 penampilan di Piala Dunia bahwa Inggris gagal menjaga clean sheet di babak grup awal.



- Gol Adnan Januzaj adalah yang pertama yang dipersemabahkannya untuk Belgia dalam penampilan kesembilannya untuk tim nasional.



- 25 tahun, 251 hari adalah usia rata-rata starting XI Inggris melawan Belgia. Ini catatan starting XI termuda kedua mereka dalam pertandingan turnamen besar, setelah vs Swedia di Piala Dunia 2002 (25 tahun, 207 hari).



- Trent Alexander-Arnold (19 tahun, 264 hari), remaja keempat yang mnejadi starter di Piala Dunia untuk Inggris setelah Luke Shaw, Raheem Sterling, dan Michael Owen.



- Southgate membuat delapan perubahan di starting XI mereka saat melawan Belgia. Ini menjadi catatan tertinggi kedua bagi The Three Lions di Piala Dunia setelah Roy Hodgson membuat sembilan perubahan saat menghadapi Uruguay dan Kosta Rika pada 2014.



- Inggris dan Belgia bertemu di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1990. Kala itu tendangan David Platt di menit ke-120 mengirim Inggris ke perempat final.









(KRS)