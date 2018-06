Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia Hari Ini

Jakarta: Lanjutan laga penyisihan grup Piala Dunia 2018 akan kembali tersaji hari ini, Minggu 24 Juni. Satu laga menarik dari Grup G, serta dua partai dari Grup H menjadi sajian utama.



Dari Grup G, Inggris akan melakoni matchday kedua melawan Panama. The Three Lions tentunya mengharapkan bisa kembali memetik kemenangan demi menjaga persaingan dengan Belgia.

Tambahan tiga poin akan membuat Inggris kembali menyamai torehan Belgia di klasemen. Pasalnya, pada laga sebelumnya Red Devils mampu meraih kemenangan 5-2 atas Tunisia.

Persaingan justru masih terjadi di Grup H. Di mana Dua tim pemuncak klasemen sementara yakni Jepang dan Senegal akan saling menyingkirkan satu sama lain.Jepang dan Senegal saat ini sama-sama meraih tiga poin. Hasil yang diraih setelah Jepang mampu mengalahkan Kolombia 2-1, dan Senegal menundukkan Polandia dengan skor yang sama.Lain pihak, Polandia dan Kolombia pun harus berjibaku merebut poin perdana mereka demi menjaga kans lolos fase grup. Pasalnya, kedua tim masih belum mengantongi poin yang membuat mereka menghuni urutan bawah klasemen.19:00 WIB - Inggris vs Panama (Live Trans TV)22:00 WIB - Jepang vs Senegal (Live Trans TV)01:00 WIB - Polandia vs Kolombia (Live Trans TV)(REN)