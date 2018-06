Legenda Arsenal: 5 Pemain Tottenham Bisa Rugikan Inggris

London: Lima pemain Tottenham Hotspur yang masuk skuat Inggris bisa membuat dampak buruk bagi Three Lions. Hal itu dikatakan legenda Arsenal, Tony Adams.



Harry Kane, Dele Alli, Eric Dier, Danny Rose, dan Kieran Trippier adalah deretan nama penggawa Spurs yang dibawa ke Piala Dunia 2018 Rusia sebagai bagian dari 23 pemain tim asuhan Gareth Southgate.

Adams "benar-benar khawatir" bahwa ketidakmampuan mereka untuk memenangi apa pun sebagai satu tim di tingkat klub bisa berdampak tidak baik bagi mereka di panggung internasional.



"Anda harus mampu menang secara emosional dan mental dan jika mereka tidak tahu cara memenanginya, mereka tidak akan memenanginya," kata Adams kepada The Sun.



"Saya benar-benar mengkhawatirkan pemain Tottenham ini, saya rasa mereka tidak tahu cara menang. Mereka pemain yang sangat bagus tetapi pada titik tertentu pada suatu musim dan turnamen, Anda harus melangkah. Pasti dibutuhkan pemain jiwa pemenang," lanjutnya.



"Tim yang memenangi Piala Dunia biasanya memiliki jangkar yang nyata, seperti Sergio Ramos atau Fabio Cannavaro. Inggris belum punya itu," sambungnya.



Menurut Adams, The Three Lions belum punya kiper dan bek hebat. Dia sebut jika Inggris sampai babak delapan besar saja sudah pencapaian bagus.



"Kami akan masuk ke turnamen tanpa (Gianluigi) Buffon, kiper juara, dan itu mengecewakan kami sebelumnya. Kiper dan bek tengah adalah apa yang dibutuhkan di Inggris. Inggris memiliki tim drawing yang bagus sampai delapan terakhir dan jika mereka sampai sejauh itu akan menjadi luar biasa," ujar Adams.



"Saya pikir dengan Gareth (Southgate) yang bertanggung jawab dan dengan jaringan pendukung yang kini dimiliki Inggris, kami akan meninggalkan Rusia bangga dengan apa yang telah mereka lakukan dan para pemain akan kembali ke klub mereka sebagai manusia yang lebih baik," pungkasnya.









(KRS)