Prediksi Spanyol vs Rusia: Matador Lebih Jemawa

Moskow: Timnas Spanyol diyakini bisa mengatasi perlawanan Rusia di babak 16 besar Piala Dunia 2018, Minggu 1 Juli malam WIB. Tim Matador memiliki rekor pertemuan yang lebih apik.



Anak asuh Fernando Hiero itu lolos dengan status juara Grup B di atas Portugal. Mereka juga belum menelan kekalahan dari tiga laga, tapi baru menang satu kali dan sisanya berakhir imbang.

Sementara di kubu 'tuan rumah', Rusia sempat menggebrak dengan kemenangan telak di dua laga awal. Igor Akinfeev dan kawan-kawan akhirnya lolos sebagai runner up setelah di laga pamungkas grup tumbang oleh Uruguay.



Kedua kesebelasan sebetulnya sama-sama memiliki kelemahan nyata jelang bentrok malam nanti. Pelatih kedua tim praktis membutuhkan alternatif strategi agar tak pulang lebih awal.



Rusia misalnya, dianggap belum teruji ketika bersua tim yang lebih kuat secara materi dan nilai historis. Saat menghadapi Arab Saudi dan Mesir, mereka sanggup menang besar, tapi ketika jumpa Uruguay, Denis Cheryshev cs malah tak berdaya.



Spanyol juga memiliki masalah fundamental. Sebagai salah satu tim yang sanggup mencatat ball possession di atas 65 persen per pertandingan, mereka dinilai bermain tidak efektif dan terlalu banyak basa-basi.



Alhasil, selama fase grup, La Furiaroja hanya meraih goal difference sebanyak satu gol saja. Namun, Hiero merasa tak memiliki masalah dengan lini serang karena anak asuhnya dianggap cukup tajam (enam gol di babak grup).



"Nanti kita akan lihat, tapi itu Diego Costa dari tiga laga berhasil mencetak tiga gol. Saya rasa itu sudah menjadi jawaban," kata Hiero menyoal pilihannya di lini depan kepada Radio Nacional de Espana.



Sebaliknya, Spanyol sangat rapuh di lini belakang. Atensi pun mendarat telak di wajah David De Gea yang dicap kiper terburuk di fase grup dengan jumlah penyelamatan paling rendah di antara kiper lain yang tampil.



Sama seperti Costa, kiper Manchester United itu masih mendapatkan kepercayaan dari Hiero. Ia merasa posisi penjaga gawang tidak perlu mengalami perubahan, meski sebetulnya ia masih memiliki Kepa Arrizabalaga dan Pepe Reina di bangku cadangan.



"Ya, De Gea akan bermain. Saya merasa tidak diperlukan perubahan di posisi penjaga gawang," sambungnya.



Melihat head to head, setidaknya diambil dari lima pertemuan terakhir, Spanyol lebih jemawa dan banyak meraih kemenangan. Jawara Piala Dunia 2010 itu belum pernah kalah dari tim Beruang Merah sejak 2004 silam.



Rusia 3-3 Spanyol (Pertandingan Persahabatan)

Rusia 0-3 Spanyol (Piala Eropa 2008)

Spanyol 4-1 Rusia (Piala Eropa 2008)

Spanyol 0-0 Rusia (Pertandingan Persahabatan)

Spanyol 1-0 Rusia (Piala Eropa 2004)



Prediksi staring line up Spanyol vs Rusia:



Spanyol (4-4-2): David De Gea; Dani Carvajal, Gerard Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba; Sergio Busquets, Koke, Andres Iniesta, Isco; Diego Costa and Iago Aspas



Rusia (4-2-3-1): Igor Akinfeev; Mario Fernandes, Ilya Kutepov, Sergey Ignashevich, Yuri Zhirkov; Roman Zobnin, Daler Kuzyaev; Aleksandr Samedov, Aleksandr Golovin, Denis Cheryshev; Artem Dzyuba



Prediksi Medcom.id: Spanyol 2-0 Rusia



