Eriksson: Inggris Lebih Mudah Kalahkan Brasil Ketimbang Swedia

Moskow: Mantan manajer Inggris, Sven-Goran Eriksson menyayangkan kegagalan Dele Alli cs keluar sebagai juara Grup G. Satu bagan dengan Swedia disebutnya sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan.



The Three Lions keluar sebagai runner up dan akan bersua Kolombia di babak 16 besar. Publik Inggris merasa itu sebagai keuntungan karena akan bertemu lawan-lawan yang lebih mudah.

Andai mampu meraih kemenangan atas Kolombia, maka anak asuh Gareth Southgate itu bakal bertemu Swedia. Menurut Eriksson, orang salah menilai mengenai kans memenangi pertandingan.



"Saya terkejut karena semua orang di Inggris senang, seakan-akan sudah berada di jalur yang tepat karena tidak satu bagan dengan Brasil," ujar pria asal Swedia itu.



Eriksson menuturkan, Swedia lebih sulit dikalahkan dari pada Brasil yang ada di bagan lainnya. Selain Brasil, ada Prancis, Argentina, Spanyol, Portugal, dan tim kuat lainnya.



"Dalam 30 tahun terakhir, sudah berapa kali Inggris mengalahkan Swedia? Jarang, cuma dua kali. Menurut saya, Brasil lebih mudah dikalahkan. Swedia adalah tim yang sukar ditebak," sambung Eriksson.



Di laga pamungkas fase grup, Southgate mengganti sembilan pemain pilarnya. Hal tersebut dianggap sebagai sebuah kesengajaan karena Inggris lebih mengejar status runner up ketimbang juara grup yang akhrnya diraih Belgia.



