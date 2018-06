Bintang Laga: Suarez tak Terbendung

Samara: Luis Suarez tetap tajam saat Uruguay berhadapan dengan Rusia pada laga pamungkas Grup A, Senin 25 Juli. Saat itu, ia ikut menyumbang satu gol dengan sebuah tendangan bebas yang sangat indah.



Gol pembuka Suarez tercipta ketika pertandingan baru bergulir 10 menit. Hadiah tendangan bebas yang diberikan oleh wasit ia eksekusi dengan sebuah sepakan melengkung mendatar.

Pagar betis dari pemain Rusia yang tinggi dan kokoh sudah dibuat untuk menghadang tendangan bebas itu. Namun, Suarez tidak kehabisan akal karena arah bola ia buat menyusur tanah.



Selain mencetak gol, Suarez juga memiliki pergerakan ciamik dalam laga kontra Rusia. Dengan posturnya yang mencapai 182cm, ia mampu melakukan aksi individu dengan baik serta punya loncatan yang tinggi saat berduel udara.



Terhitung, ada tiga duel udara yang mampu dimenangkan Suarez dalam laga kontra Rusia. Dua di antaranya terjadi ketika melancarkan serangan dan satu sisanya saat membantu pertahanan.



Berkat gol pembuka yang diciptakan Suarez, para pemain Uruguay juga makin bersemangat untuk menundukkan tim tuan rumah. Dengan begitu, mereka mampu mendominasi laga hingga akhirnya menang dengan skor telak, 3-0.



Kemenangan atas Rusia memperkokoh posisi Uruguay di puncak klasemen Grup A dengan koleksi 9 poin. Selanjutnya, mereka bisa saja menghadapi Uruguay atau Spanyol yang berpeluang menjadi runner up Grup B.



Tamabahan satu gol saat menghadapi Rusia, membuat Suarez sudah mengoleksi 54 gol di level internasional. Pencapaian sangat luar biasa karena berhasil mengalahkan koleksi gol Edinson Cavani yang ikut mencetak gol ketiga saat menghadapi Rusia.



Meski begitu, bukan hal baru jika Suarez terpilih sebagai pemain kunci. Sebab, ia juga menjadi pahlawan ketika Uruguay menaklukkan Arab Saudi pada laga sebelumnya. Saat itu, Uruguay menang 1-0 lewat gol semata wayang Suarez.



Berikut statistik Suarez saat berhadapan dengan Rusia seperti dilansir Whoscored:



Rating: 7,98

Total Tembakan: 1

On Target: 1

Sentuhan Bola: 33

Total Passing: 24

Passing Sukses: 67%

Menang Duel Udara: 3







(KAU)