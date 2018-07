Legenda Brasil Ingin Neymar dkk Move On

Brasilia: Legenda sepak bola Brasil, Rivaldo Ferreira, meminta skuat Selecao untuk move on dari kekecewaan di Piala Dunia 2018. Ia juga memberi selamat kepada Belgia yang telah menyingkirkan Brasil.



Brasil datang ke Rusia untuk mengulang momen Piala Dunia 2002. Saat itu merupakan kejayaan Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, dan Cafu usai membawa pulang trofi Piala Dunia dari Jepang.

Akan tetapi, kali ini langkah timnas Brasil harus terhenti di perempat final. Tim Samba menyerah 1-2 dari Belgia pada laga 7 Juli lalu di Kazan Arena.

Not every journey has the end we desire. But every journey brings experience. Let's look forward now, Brazil. ???????? // Nem toda jornada tem o fim que desejamos. Mas toda jornada nos traz experiência. Vamos olhar para frente agora, Brasil. ????????