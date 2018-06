Bintang Laga: Sadio Mane, Right Man in The Right Place

Ekaterinburg: Sadio Mane terpilih sebagai man of the match dalam laga Jepang vs Senegal, Minggu 24 Juni malam WIB. Ini tak terlepas dari gol pertamanya di mana dia berdiri di posisi yang tepat.



Sadio Mane membawa Senegal unggul pada menit ke-11 lewat gol yang cukup unik. Tanpa usaha yang berarti, bola "menghampiri" dirinya setelah kiper Jepang, Eiji Kawashima, menepis tapi bola justru mengenai kakinya dan bergulir masuk ke gawang.

Winger yang bermain untuk Liverpool ini bermain sangat militan. Meski timnya lebih banyak tertekan, dia selalu berhasil memimpin timnya melakukan serangan balik, apalagi dengan kecepatan yang dia miliki.



Gol kedua Senegal yang dicetak Moussa Wague merupakan hasil kreasinya. Umpan mendatar Mane kepada Youssouf Sabaly yang masuk ke kotak penalti menjadi awal terciptanya gol kedua timnya.



Sabaly kemudian meneruskan ke tengah kotak penalti. Lalu, M'Baye Niang dengan cerdik memberi umpan kepada Wague dengan tumitnya dan gol tercipta.



Mane harus puas melihat timnya gagal memetik kemenangan setelah Keisuke Honda membobol gawang Senegal pada menit ke-78. Skor 2-2 mewarnai laga tersebut.



Eks pemain Southampton itu kemudian didapuk sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut. Kini, dia masih harus berjuang membawa timnya lolos karena masih ada laga terakhir melawan Kolombia. Senegal kini berada di peringkat kedua klasemen Grup G dengan empat poin, sama dengan Jepang yang menjadi pemuncak grup.



Berikut statistik Mane dalam laga kontra Jepang seperti dilansir whoscored:



Rating: 7,2

Total Tembakan: 1

On Target: 1

Gol: 1

Total Passing: 28

Passing Sukses: 75%

Menang Duel Udara: 1

Dilanggar: 1









(KRS)