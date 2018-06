Kekuatan Swiss di Mata Tite

Rostov: Timnas Brasil akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 menghadapi Swiss pada Senin 18 Juni dini hari WIB. Jelang pertandingan, Tite meminta anak-anak asuhnya untuk mewaspadai potensi ancaman dari Swiss.



Kedua tim akan bentrok pada babak penyisihan Grup E Piala Dunia 2018. Adapun pertandingan tersebut akan digelar di Rostov Arena.

Tim polesan Tite itu hanya menelan kekalahan dua kali dari 30 pertandingan yang sudah dijalani. Tentu, statistik itu bisa menjadi modal kepercayaan diri bagi Neymar dkk.



Akan tetapi, calon lawan, Swiss, juga punya catatan pertandingan yang apik. Dari 17 laga yang dimainkan, Swiss baru menelan sekali kekalahan. Maka dari itu, Tite menganggap pemain Brasil untuk selalu waspada dengan ancaman yang diberikan Swiss pada pertandingan nanti.



"Mereka adalah tim yang bertahan dengan dua lini. Mereka memiliki kecepatan dalam menyerang. Dari semua tim yang kami hadapi, mereka adalah yang terkuat secara keseluruhan," kata Tite.



"Kami tahu mereka akan memberi kami dorongan yang sulit, permainan di level tertinggi menuntut banyak dari Anda dan memaksa Anda untuk meningkatkan kinerja Anda," sambungnya.



Pada pertandingan nanti, Brasil tampaknya akan menurunkan kekuatan penuh. Pemain andalan mereka Neymar Da Silva dipastikan fit untuk pertandingan pertama mereka di Rusia.



