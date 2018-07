Pele Merasa 'Terancam' oleh Kylian Mbappe

Brasilia: Legenda sepak bola Brasil, Pele, merasa harus kembali bermain demi menjaga rekor-rekor bersejarahnya tidak dipecahkan youngster Prancis, Kylian Mbappe. Namun, hal itu sebenarnya untaian bermajas hiperbola untuk memuji Mbappe.



Mbappe sukses mengantar Prancis menyabet gelar Piala Dunia 2018 usai mengalahkan Kroasia 4-2 pada di partai final Minggu 15 Juli.

Pemain berusia 19 tahun tersebut mencatatkan dirinya di papan skor usai menyumbang satu dari empat gol Prancis. Mbappe menjadi remaja kedua sepanjang sejarah yang mencetak gol di final Piala Dunia setelah Pele pada 1958.

If Kylian keeps equalling my records like this I may have to dust my boots off again... // Se o @KMbappe continuar a igualar os meus records assim, eu vou ter que tirar a poeira das minhas chuteiras novamente...#WorldCupFinal https://t.co/GYWfMxPn7p