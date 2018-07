Stasiun Kereta Api di Inggris Dinamai Southgate

London: Stasiun kereta api di London untuk sementara diberi nama Gareth Southgate. Itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada manajer timnas Inggris tersebut yang mampu membawa The Three Lions tampil apik di Piala Dunia 2018.



Langkah itu serupa dengan apa yang dilakukan Prancis. Bedanya, ada enam stasiun yang berubah nama.

Dari hari Senin hingga Selasa, gerbang selatan Tube London atau dikenal dengan nama London Underground atau The Tube di London Utara akan berganti nama menjadi stasiun Gareth Southgate. Ini menjadi kebetulan karena southgate dalam bahasa Indonesia berarti gerbang selatan.



'Stasiun baru' tersebut sudah dibuka sejak Senin pagi waktu setempat. Southgate London Tube bisa dilalui selama 48 jam ke depan.

Next stop - Gareth Southgate! To celebrate the achievements of the @england men's football team this summer, TfL & @VisaUK have temporarily renamed Southgate station on the @piccadillyline. Why not come down and post a #SouthgateSelfie pic.twitter.com/n8tR70qitd