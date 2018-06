Fakta-fakta Manarik dalam Laga Spanyol vs Maroko

Kalingrad: Pertemuan timnas Spanyol dengan Maroko tidak hanya menyuguhkan pertandingan atau tontonan yang menegangkan. Seusai laga, terdapat sejumlah fakta menarik juga yang jarang diketahui.



Spanyol bentrok dengan Maroko untuk memainkan laga pamungkas Grup B Piala Dunia 2018, Selasa 26 Juni dini hari WIB. Saking sengitnya pertandingan, kedua tim sempat saling berbalas gol hingga akhirnya laga berkesudahan dengan skor imbang, 2-2.

Maroko sebagai wakil Afrika mampu unggul lebih dulu lewat gol Khalid Boutaib pada menit ke-15. Namun, tren positif itu tidak bertahan lama karena Isco yang juga bermain untuk Real Madrid sukses membalasnya pada menit ke-19.



Maroko dipastikan gagal ke fase berikutnya karena sudah dua kali menelan kekalahan pada laga sebelumnya. Kendati demikian, mereka tetap tampil all out dan bisa mengembalikan keunggulan lewat Youssef En-Nesyri pada menit ke-81.



Nahasnya bagi Maroko, Spanyol pantang menyerah dan masih bisa membalasnya ketika injury time babak kedua bergulir semenit. Gol penyeimbang yang menjadi penutup laga itu dicetak Iago Aspas menggunakan tumitnya.



Spanyol yang diperkuat sejumlah pemain terbaik dunia memang mampu mendominasi penguasaan bola hingga 75 persen. Tapi, Maroko mampu tampil dengan tensi tinggi meskipun terdapat enam pemainnya yang diganjar kartu kuning.



Berikut berbagai fakta menarik seusai Spanyol vs Maroko:

- Maroko sudah mencetak dua gol dalam empat pertandingannya di tiga penyelenggaraan Piala Dunia, yakni 1986, 1998 dan 2018.



- Isco punya peran besar sebanyak 12 kali dalam 15 penampilan Spanyol belakangan ini. 10 di antaranya dengan mencetak gol dan dua sisa lewat sumbangan assist



- Lebih dari empat pemain Maroko diganjar kartu kuning dalam 31 menit pertama laga kontra Spanyol. Itu adalah jumlah terbanyak di sepanjang babak pertama Piala Dunia 2018.



- Isco sudah mengoleksi 11 gol dalam 31 penampilannya bersama timnas Spanyol. 10 gol di antaranya saat Isco tampil sebanyak 15 kali belakangan ini.



- David De Gea telah melakukan lima penyelematan di Piala Dunia 2018. Menariknya, kelima penyelamatan itu dilakukan di laga kontra Maroko.



- Spanyol sudah kebobolan 12 kali dalam enam penyelenggara Piala Dunia yang mereka mainkan belakangan ini.



- Iago Aspas sudah mencetak lima gol dan tiga assists dalam delapan pertandingan timnas Spanyol belakangan ini.



- Hasil gagal menang di laga terakhir fase grup merupakan ulangan tren negatif timnas Spanyol pada Piala Dunia 1982. Saat itu, mereka malah kalah dari Irlandia Utara.



- Meski angkat koper lebih cepat, setidaknya Maroko bisa meraih Satu poin di ajang Piala Dunia 2018.





