Babak I: Islandia Masih Imbangi Kroasia

Rostov: Kroasia masih harus memutar otak untuk mengalahkan Islandia pada laga pamungkas Grup D Piala Dunia 2018. Kedua kesebelasan masih belum bisa mencetak gol sepanjang babak pertama.



Kroasia yang sudah dipastikan lolos 16 besar mengganti sembilan pemainnya di laga kontra Islandia. Hanya Luka Modric dan Ivan Perisc saja yang masih dipertahankan.

Kondisi ini tentu dimanfaatkan betul oleh Islandia yang membutuhkan kemenangan untuk lolos dari fase grup. Tim berjuluk Our Boys itu memainkan starting line up terbaiknya, kecuali Rurik Gislason yang kali ini harus mengalah kepada Johann Gudmundsson.



Ivan Rakitic dan kawan-kawan sudah bertemu dua kali dengan Islandia di babak kualifikasi. Keduanya saling mengalahkan ketika bermain di kandang, dan statistik tersebut terimpletasi di atas lapangan, di mana baik Kroasia mau pun Islandia tampil ngotot sepanjang babak pertama.



Islandia mengancam di menit 27. Aron Gunnarsson melepaskan lemparan ke dalam khasnya ke kotak penalti. Hordur Magnusson meraih bola, namun umpannya ke tiang jauh tidak mampu dijangkau oleh rekan setimnya,



Beberapa menit kemudian, mereka kembali mengancam lewat tendangan bebas Gylfi Sigurdsson. Kiper kedua Kroasia, Lovre Kalinic masih sigap mengamankan jala gawangnya dari kebobolan.



Peluang terakhir di laga tersebut terjadi menit 40, lagi-lagi Islandia yang mendapatkan kesempatan. Alfred Finnbogasson nyaris membawa Islandia unggul, sayang, tendangannya sedikit melebar.



Skor 0-0 bertahan hingga jeda pertandinan.



Islandia (4-2-3-1): Hannes Thor Halldorsson (GK); Birkir Mar Saevarsson, Sverrir Ingi Ingason, Ragnar Sigurdsson, Hordur Bjorgvin Magnusson; Emil Hallfredsson, Aron Gunnarsson (C); Johann Berg Gudmundsson, Gylfi Sigurdsson, Birkir Bjarnason; Alfred Finnbogason.



Kroasia (4-2-3-1): Lovre Kalinic (GK); Tin Jedvaj, Vedran Corluka, Duje Caleta-Car, Josip Pivaric; Luka Modric (C), Milan Badelj; Ivan Perisic, Mateo Kovacic, Marko Pjaca; Andrej Kramaric.



