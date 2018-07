Jakarta: Laga krusial antara Kolombia kontra Inggris telah selesai bergulir pada Rabu 4 Juli dini hari WIB. Berakhirnya laga itu sekaligus juga menandakan bahwa babak 16 besar Piala Dunia 2018 telah rampung.



Dari 16 tim yang saling bertanding, sudah didapat delapan negara yang berhak tampil di perempat final. Beberapa di antaranya adalah tuan rumah Rusia, tim unggulan Brasil dan juga Kroasia.

Fase perempat final Piala Dunia 2018 sudah bisa disaksikan sejak Jumat 6 Juli mendatang. Perhelatannya hanya bergulir sekitar tiga hari karena bakal berakhir pada Minggu 8 Juli dini hari WIB.



Delapan tim yang bakal saling bertanding didominasi oleh negara-negara dari Eropa, yakni Prancis, Belgia, Swedia, Inggris, Rusia dan Kroasia. Sementara itu, Uruguay dan Brasil berasal dari Amerika Latin.



Jepang sempat menjadi satu-satunya wakil Asia di babak 16 besar. Tapi, mereka harus gugur lantaran kalah 3-2 dari Belgia. Samurai Biru--julukan Jepang sudah berupaya kuat dengan unggul dua gol lebih dulu dalam laga tersebut.



Tidak ada wakil Afrika di fase perempat final maupun babak 16 besar. Lima wakilnya yang menjadi peserta, yakni Mesir, Maroko, Nigeria, Senegal dan Tunisia dipastikan angkat koper lebih awal karena gagal bersaing di fase grup.



Berikut daftar tim di perempat final Piala Dunia 2018:



- Uruguay vs Prancis

- Brasil vs Belgia

- Swedia vs Inggris

- Rusia vs Kroasia









