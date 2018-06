Mengenal Nestor Pitana, Wasit Laga Pembuka Piala Dunia 2018

Moskow: Nestor Pitana telah ditunjuk FIFA untuk memimpin laga pembuka Piala Dunia 2018 antara Rusia menghadapi Arab Saudi, Kamis 14 Juni besok. Pitana merupakan satu dari enam wasit yang berasal dari Amerika Selatan.



Pitana adalah wasit terbaik yang dimiliki Argentina. Ia telah kenyang pengalaman memimpin laga Copa Libertadores, Copa Sudamericana, dan Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona CONMEBOL.

Piala Dunia 2018 bukan gelaran akbar pertama buat Pitana. Sebelumya di Brasil, Pitana juga pernah memimpin sejumlah pertandingan pada Piala Dunia 2014. Tercatat ada empat laga yang dipimpin olehnya.

