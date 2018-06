Australia Dikalahkan Peru, Asia Sisakan Jepang dan Korsel di Piala Dunia 2018

Sochi: Wakil Asia di Piala Dunia 2018 kembali berguguran. Setelah Iran dipastikan tersingkir, kini giliran Australia yang angkat koper lebih awal usai dikalahkan Peru dengan skor 0-2 di lanjutan Grup C, Selasa 26 Januari malam WIB.



The Socceroos wajib menang di partai ini untuk menjaga kans lolos babak 16 besar. Itu pun masih harus ditentukan oleh hasil pertandingan Prancis dan Denmark di laga lainnya.

Sayang, di tengah motivasi tinggi plus posisi yang lebih baik ketimbang Peru di klasemen, Mile Jedinak cs malah kesulitan menahan serangan Peru yang bermain nothing to lose karena sudah dipastikan tersingkir.



Menit 18, gawang Matthew Ryan, kiper yang masuk 10 besar kiper terbaik di Piala Dunia menurut statistik FIFA, bobol lewat gol cantik Andre Carrillo. Menerima umpan manis Paolo Guerrero, gelandang serang berambut pirang itu melepaskan tendangan first time yang merobek jala gawang Australia.



Tertinggal 0-1, Australia tetap kesulitan menembus rapatnya pertahanan Peru. Sang lawan dari Amerika Selatan justru tampil lebih dominan dengan penguasaan bola mencapai 61 persen berbanding 39 persen di babak pertama.



Memasuki babak kedua, belum ada perubahan berarti yang dilakukan Australia. Skema nyaris serupa tetap dipertahankan, seakan masih mencari tahu apa yang kudu diterapkan guna menyamakan kedudukan.



Keputusan keliru dari pelatih Bert van Marwijk. Sebab, lima menit interval kedua berjalan, gawang Ryan kembali bobol, kali ini ganti Guerrero yang sanggup memperlebar keunggulan timnya menjadi 2-0.



Van Marwijk tak tinggal diam. Ikon sekaligus pemain senior Tim Cahill dimasukkan menit 53. Kemudian Daniel Arzani, pemain termuda yang tampil di Piala Dunia 2018 juga dimasukkan guna menambah daya dobrak.



Keadaan sedikit membaik buat Australia. Beberapa kali mereka memiliki kesempatan emas untuk setidaknya memperkecil kekalahan. Sayang, kekurangtengan dalam melakukan penyelesaian membuat skor urung berubah.



Hingga wasit meniup peluit panjang, Peru sanggup mempertahankan keunggulan. Buat Australia, kekalahan ini membuat Korea Selatan dan Jepang wajib menampilkan performa terbaik agar nafas Asia di Piala Dunia Rusia tetap terjaga.



Korsel sendiri akan bertanding menghadapi Jerman di laga pamungkas Grup F besok malam. Sementara itu, Jepang bersua Polandia hari Kamis 28 Juni 2018 malam WIB.



Australia (4-4-1-1): Mathew Ryan; Aziz Behich, Mark Milligan, Trent Sainsbury, Josh Risdon; Robbie Kruse, Aaron Mooy, Mile Jedinak, Matthew Leckie; Tomas Rogic; Tomi Juric.



Peru (4-2-3-1): Pedro Gallese; Miguel Trauco, Anderson Santamaria, Christian Ramos, Luis Advincula; Yoshimar Yotun, Renato Tapia; Edison Flores, Christian Cueva, Andre Carrillo; Paolo Guerrero.



