Southgate Tidak Pernah Membayangkan Melatih Inggris

Moskow: Pelatih Inggris, Gareth Southgate mengatakan tidak pernah terpikirkan olehnya bisa memimpin The Three Lions di Piala Dunia. Akan tetapi, sekarang dia mengaku gembira bisa melakukannya di Rusia.



Southgate dipromosikan dari tim Inggris U-21 untuk memandu negaranya melalui babak kualifikasi. Dia menggantikan posisi Sam Allardyce yang hanya bertanggung jawab dalam satu pertandingan.

Pelatih berusia 47 tahun telah mengesankan selama masa jabatannya sebagai bos Inggris sejauh ini, tapi dia mengakui sebelumnya memiliki keraguan tentang mengambil pekerjaan sebagai pelatih The Three Lions mengingat keadaan.



"Ini adalah perjalanan yang tidak saya harapkan atau inginkan," Southgate mengatakan kepada BBC Sport.



"Saya berharap bahwa dalam Piala Eropa 2016 tim akan melakukannya dengan sangat baik dan Roy (Hodgson) akan tetap melatih Inggris," lanjutnya.



"Ketika Sam Allardyce diangkat, saya adalah pelatih U-21 Inggris dan saya di sana untuk mendukungnya."



"Saya sudah mengatakan dari awal saya tidak nyaman dengan cara di mana saya mengambil kendali, tetapi saya telah menikmati tanggung jawab ini. Saya sudah menikmati peran dan saya pikir saya adalah yang orang terbaik yang memenuhi syarat dengan pengalaman terbaik untuk mengambil pekerjaan ini pada saat kesempatan itu datang," pungkasnya.



Kini, pertandingan perdana Southgate di Piala Dunia sebagai pelatih Inggris sudah di depan mata. The Three Lions akan menghadapi Tunisia pada laga pembuka Grup G, Selasa 19 Juni dini hari WIB.









(KRS)