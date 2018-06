Jadwal Siaran Langsung Empat Laga Piala Dunia

Jakarta: Piala Dunia 2018 akan menggelar empat pertandingan dari sore ini hingga dini hari nanti. Grup C dan D akan memainkan partai perdana.



Juara dunia 1998, Prancis akan berhadapan dengan Australia. Kedua negara tampil impresif saat melakoni laga uji coba. Namun, melihat head to head, Prancis lebih unggul.

Pada uji coba terakhir, 12 Oktober 2013, Prancis tanpa ampun menghajar Australia dengan skor 6-0. Kedua negara dijadwalkan bertanding sore ini.



Pada pertandingan lain di Grup C, Peru akan menjamu Denmark. Kedua negara tercatat belum pernah bertemu di ajang resmi Piala Dunia.

Lalu, di Grup D, Argentina akan bersua Islandia. Tim Tango masih mengandalkan Lionel Messi untuk meraih trofi Piala Dunia. Meski begitu, Islandia yang menjalani debut di Piala Dunia bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Terbukti, mereka mampu lolos ke putaran final Piala Dunia menyingkirkan nama-nama negara langganan Piala Dunia.Selanjutnya, pada dini hari nanti, giliran Kroasia yang menantang Nigeria. Ini merupakan pertemuan pertama kedua negara.Prancis vs Australia (17:00 WIB - Live Trans TV)Argentina vs Islandia (20:00 WIB - Live Trans TV)Peru vs Denmark (23:00 WIB - Live Trans TV)Kroasia vs Nigeria (02:00 WIB - Live Trans TV)(ASM)