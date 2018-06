Jose Pekerman Khawatir dengan Kepercayaan Diri Inggris

Samara: Pelatih tim nasional Kolombia, Jose Pekerman agak sedikit khawatir setelah timnya dipastikan melawan Inggris di babak 16 besar. Dia tahu, kepercayaan diri The Three Lions cukup menyulitkan timnya.



Kolombia mengalahkan Senegal 1-0 di Samara pada Kamis 28 Juni malam WIB untuk mengamankan status sebagai juara Grup H.

Di pertandingan lain, Inggris kalah dari Belgia dengan skor 0-1 yang membuat The Three Lions menjadi runner-up grup. Kepastian ini membuat Inggris akan menghadapi Kolombia yang menjadi juara Gurp H.



Pekerman tahu, jika mereka lolos ke babak 16 besar lawan berat sudah menanti. Kini, setelah dipastikan melawan Inggris, dia menyebut The Three Lions adalah tim yang harmonis dan memiliki kepercayaan diri tinggi.



"Saya akan selalu menjawab dengan cara yang sama. Kami tahu tim manapun yang mencapai babak 16 besar adalah tim bagus, 16 tim terbaik di dunia," ujar Pekerman.



"Inggris adalah tim muda yang harmonis, sangat percaya diri, mereka memiliki pemain individu yang sangat baik dan mereka berhasil melewati babak penyisihan grup dengan cukup nyaman," lanjutnya.



"Saya yakin sekarang jenis pertandingan yang berbeda sedang menuju ke arah kami. Ini adalah pertandingan-pertandingan menjelang kematian, jadi ini adalah situasi ekstrem, (Anda harus) memainkan permainan yang hebat sejak awal (saat melawan Inggris)," sambungnya.



"Inggris memiliki apa yang dibutuhkan (untuk menang) dan itu akan menjadi pertandingan di mana Kolombia juga akan percaya diri untuk mendapatkan hasil yang bagus," pungkasnya.



Ini akan menjadi pertemuan keenam Inggris dan Kolombia sejak pertama kali bertemu pada 20 Mei 1970. Sejauh ini, The Three Lions berhasil memenangi tiga laga dan dua kali imbang. (FFT)









(KRS)