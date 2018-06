Rasa Syukur Lionel Messi dan Ramalan Rojo

St. Petersburg: Timnas Argentina akhirnya lolos dari lubang jarum usai berhasil mengalahkan Nigeria dengan skor 2-1 di laga fase grup terakhir Piala Dunia 2018. Rasa syukur terpanjat dari bibir Lionel Messi dan Marcos Rojo.



Seluruh penggawa tim Tango jelas lega dengan keberhasilan lolos ke babak 16 besar. Bagaimana tidak, dua raihan buruk di awal membuat anak asuh Jorge Sampaoli nyaris tidak lolos fase grup.

Tekanan di pundak Javier Mascherano cs makin berat karena Nigeria bukan lawan yang mudah dikalahkan. Ditambah, Kroasia hanya mengganti sembilan pemain pilarnya saat meladeni Islandia, tim yang juga masih punya peluang lebih besar untuk lolos ketimbang Argentina.



Klik: Sampaoli: Messi Siap Menderita dan Bahagia untuk Argentina



Puji dan syukur pun terlontar dari Messi usai laga. Bintang Barcelona itu berterima kasih kepada seluruh suporter atas pengorbanan dan kepercayaan yang diberikan di tengah periode buruk sepanjang turnamen.



"Saya ingin berterima kasih atas pengorbanan tiada henti dari semua suporter, terutama yang langsung hadir mengisi penuh stadion. Semua orang Argentina menderita bersama kami," kata Messi kepada TyC Sports.



Apa yang terucap dari mulut Messi sekaligus menjawab kritikan pedas kepadanya, baik itu dari suporter sendiri, mau pun rival. Golnya ke gawang Nigeria juga menjadi pembuka keran gol di Rusia.



Klik: Drama ala Argentina Belum Berakhir



"Mereka mengatakan hal-hal itu (kritik), tapi tidak pernah benar-benar mengamininya. Saya yakin mereka tetap percaya kepada kami, yang mereka tahu cinta tim nasional di atas segalanya," sambungnya.



Gol penentu kemenangan dicetak oleh Rojo di beberapa menit jelang laga berakhir. Saat itu, ia diberikan kebebasan oleh Sampaoli untuk maju membantu penyerangan demi mengejar satu gol.



Bek Manchester United itu menuturkan, gol yang ia ciptakan sudah direncanakannya sebelum laga. Rojo mengaku telah berjanji pada Ever Banega dan Nicolas Otamendi bahwa malam itu ia bakal mencetak gol.



"Saya bilang kepada mereka, kepada Ever (Banega) dan Nicolas bahwa saya akan membuat gol. Saya sungguh bahagia, gol ini saya dedikasikan untuk keluarga yang selalu mendukung di periode baik dan buruk," timpal Rojo.



Argentina lolos babak 16 besar sebagai runner up di bawah Kroasia. Mereka sudah ditunggu Prancis yang menjadi pemuncak Grup C.



Video: Salam dari Rusia, Jalan-jalan di Krasnaya Ploshad