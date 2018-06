Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia Malam Ini

Jakarta: Lima tim dari grup E dan F akan memperebutkan tiket 16 besar pada laga terakhir penyisihan grup Piala Dunia 2018. Dari lima tim tersebut, dua di antaranya adalah Brasil dan Jerman.



Tim Panser yang memulai babak penyisihan dengan kekalahan atas Meksiko, membuka asa mereka untuk bertahan lebih lama di pesta bola dunia usai menang atas Swedia 2-1 pada laga kedua.

Jerman berambisi memutus tradisi juara bertahan yang gugur lebih awal pada fase grup. Syaratnya adalah dengan mengalahkan Korea Selatan pada laga terakhir yang berlangsung di Kazan Arena malam ini.

???? “As a team, we want to make our own history”



How far do you think @CH14_ and #MEX can get in this year's #WorldCup in Russia? pic.twitter.com/FxqZhMXoD7