Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia Hari Ini

Jakarta: Piala Dunia 2018 telah memasuki pekan terakhir fase penyisihan grup yang dimulai hari ini, Senin 25 Juni. Grup A dan Grup B akan bersamaan memainkan pertandingan pekan terakhir mereka.



Dari Grup A, Uruguay dan Rusia yang saling mendominasi klasemen akan saling bentrok di Samara Arena. Laga ini akan menjadi penentu siapa yang bakal lolos ke babak 16-besar dengan status juara grup.

Pasalnya, kedua tim saat ini masih sama kuat dalam perolehan nilai dengan enam poin. Walau tuan rumah masih lebih unggul agregat gol dan berhak atas posisi pertama.

Sementara, partai berlabel "hiburan" akan dimainkan Arab Saudi dan Mesir di Volgograd Arena. Kedua tim sudah dipastikan gagal melaju ke babak gugur karena masih belum mengais poin hingga pekan terakhir.Berbeda dengan Grup A, persaingan Grup B relatif masih sengit di pekan terakhir ini. Pasalnya, Spanyol dan Portugal yang berada di posisi satu dan dua sama-sama mengantongi nilai empat poin.Hanya berjarak satu poin saja dengan Iran yang menempati posisi ketiga. Sementara, peluang lolos babak gugur sudah tertutup bagi Maroko yang telah dua kali menelan kekalahan.Iran dan Portugal akan saling jegal demi tiket babak-16 besar di Mordovia Arena. Portugal sebenarnya tinggal membutuhkan hasil imbang saja dengan Iran untuk membuat Selecao das Quinas mengamankan tiket babak gugur.Sedangkan upaya Spanyol terbilang lebih mudah, karena hanya akan menghadapi Maroko. Kans La Furia Roja untuk mendulang poin penuh di Kaliningrad Stadium pun terbentang di depan mata.21:00 WIB - Uruguay vs Rusia (Live Trans TV)21:00 WIB - Arab Saudi vs Mesir (Live Trans 7)01:00 WIB - Iran vs Portugal (Live Trans 7)01:00 WIB - Spanyol vs Maroko (Live Trans TV)(REN)