Dramatis, Inggris Menang Adu Penalti atas Kolombia

Moskow: Inggris akhirnya lolos ke perempat final Piala Dunia 2018. Hasil tersebut didapat dengan susah payah kala menaklukkan Kolombia pada babak 16 besar Piala Dunia 2018.



Jalannya laga berlangsung sengit di Stadion Otkrytiye Arena, Rabu 4 Juli dini hari WIB. Inggris yang unggul lebih dulu tetap bisa diimbangi menjelang babak kedua berakhir atau tepatnya pada menit 90+3.

Dominasi penguasaan bola skuat The Three Lions membuat Harry Kane membuka keunggulan lewat tendangan penalti pada menit ke-57. Wasit memberikan hadiah penalti karena Kane dijatuhkan Carlos Sanchez di kotak terlarang.



Klik: Adam Nawalka Mengundurkan Diri sebagai Pelatih Polandia



Keunggulan 1-0 tidak membuat Inggris tampil pasif. Namun, Kolombia jadi lebih berani menekan dan memaksa Inggris lebih fokus menjaga lini belakang.



Hingga menginjak menit 90+3, gol balasan yang didambakan Kolombia akhirnnya bisa diciptakan oleh Yerry Mina. Proses lahirnya gol tak lepas dari kontribusi Juan Cuadrado yang memberikan assist.



Tidak banyak yang bisa dilakukan Inggris ketika ditahan imbang dalam waktu yang semakin sempit. Skor imbang 1-1 akhirnya bertahan hingga peluit panjang berbunyi.



Klik: Lee Grant Resmi Gabung Manchester United



Inggris masih mendominasi permainan di babak tambahan. Berbagai variasi serangan sudah mereka lancarkan, tapi tak ada satu pun gol yang tercipta. Pertandingan pun beranjak ke sesi adu penalti.



Kolombia berada di atas angin saat adu penalti karena diperkuat David Ospina yang berasal di Arsenal. Selain itu, Radamel Falcao, Juan Cuadrado dan Luis Muriel juga bisa mencetak gol lebih dulu.



Jordan Henderson yang ditugaskan sebagai penendang ketiga membuat fan Inggris pesimistis karena sepakannya dihalau Ospina. Namun, Mateus Uribe yang ditunjuk sebagai penendang keempat Kolombia juga gagal melaksanakan tugasnya karena bola membentur mistar gawang.



Kegagalan Uribe tidak disia-siakan oleh Kieran Trippier dan Eric Dier yang dipercaya sebagai penendang Inggris berikutnya. Keduanya pun berhasil menyumbang gol dan membuat Inggris memastikan kemenangan.



Terlebih lagi, Pickford juga bisa menepis sepakan Carlos Bacca yang menjadi algojo terakhir timnas Kolombia. The Three Lions akhirnya berhak keluar sebagai pemenang dengan skor adu penalti, 4-3.



Selanjutnya, Inggris sudah ditunggu Swedia pada fase perempat final pada Minggu 8 Juli mendatang. Swedia lolos dari babak 16 besar setelah menang tipis atas Swiss dengan skor, 1-0.



Berikut susunan pemain Kolombia vs Inggris



Kolombia: Ospina; Arias, D. Sanchez, Mina, Mojica; Barrios, C. Sanchez; Cuadrado J. Lerma, J. Quintero; Falcao

Cadangan: Zapata, Murillo, Bacca, Aguilar, Vargas, Muriel, Uribe, Diaz, Izquierdo, Jo Cuadrado



Inggris: Pickford; Stones, Maguire, Walker; Trippier, Young, Lingard, Henderson; Dele, Sterling; Kane

Cadangan: Rose, Dier, Vardy, Butland, Welbeck, Cahill, Jones, Rashford, Loftus-Cheek, Alexander-Arnold, Pope









(KAU)