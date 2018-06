Serbia Menang Tipis atas Kosta Rika

Samara: Serbia berhasil meraih poin penuh saat berjumpa Kosta Rika pada matchday petama babak penyisihan Grup E Piala Dunia 2018, Minggu 17 Juni. Pertandingan yang berlangsung di Samara Arena, Serbia menang tipis dengan skor 1-0.



Kosta Rika maupun Serbia saling jual beli serangan pada menit-menit awal pertandingan. Pada menit ke-12, Kosta Rika mendapat peluang dari Giancarlo Gonzalez. Namun, masih melambung tinggi di atas gawang Serbia.

Selang satu menit kemudian, giliran Serbia yang mendapat peluang melalui tembakan Aleksandar Mitrovic. Sayang, tendangannya masih bisa ditangkap dengan mudah oleh Keylor Navas.



Di sisa waktu yang ada, kedua tim tetap tampil menyerang. Namun, tidak ada satu pun upaya mereka menghasilkan gol sehingga skor kacamata alias 0-0 bertahan hingga turun minum.



Gagal mencetak gol pada babak pertama, membuat Serbia semakin gencar memborbardir pertahanan Kosta Rika. Lagi-lagi percobaan yang dilakukan Aleksandar Mitrovic masih belum tepat sasaran.



Gol pembuka untuk Serbia akhirnya datang. Pada menit ke-56 tendangan bebas Aleksandar Kolarov yang mengarah ke arah sudut kanan atas gawang gagal dihalau Keylor Navas sekaligus merubah skor menjadi 1-0 untuk kemenangan Serbia.



Tertinggal membuat Kosta Rika melakukan pergantian pemain untuk menambah daya gedor. Daniel Colindres keluar digantikan David Guzman.



Joel Campbell yang menjadi tumpuan di lini depan Kosta Rika mendapat peluang emas pada menit ke-79 melalui tendangan bebas usai dilanggar oleh Nemanja Matic. Namun lagi-lagi tendangan kaki kirinya masih jauh dari sasaran.



Jelang menit-menit akhir pertandingan usaha kedua tim tidak berbuah gol. Skor 1-0 untuk kemenangan Serbia bertahan hingga pertandingan usai.



Susunan pemain:



Kosta Rika: Navas, Acosta, Goncalez, Borges, Duarye, Bryan, Venegas, Calvo, Gamboa, Guzman, Urena.



Serbia: Stojkovic, Tosic, Milivojevic, Ivanovic, Mitrovic, Tadic, Kolarov, Milenkovic, Sergej, Matic, Ljajic.



