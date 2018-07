14 Fakta Menarik Usai Inggris Menyingkirkan Kolombia

Jakarta: Inggris berhasil menaklukkan Kolombia pada babak 16 besar Piala Dunia 2018. Dengan begitu artinya, skuat besutan Gareth Southgate berhak melaju ke perempat final.



Tidak mudah bagi Inggris untuk membungkam wakil Amerika Latin tersebut. The Three Lions sempat ditahan imbang pada menit-menit krusial dan baru memastikan kemenangan lewat adu penalti.

Setelah bertanding cukup alot pada babak pertama, Inggris akhirnya unggul lebih dulu lewat gol penalti Harry Kane pada menit ke-57. Hadiah penalti didapat karena Kane dijatuhkan Carlos Sanchez di kotak terlarang.



Kolombia yang tampil makin agresif baru menyamakan kedudukan ketika injury bergulir tiga menit. Saat itu, gol dicetak dengan sundulan Yerry Mina setelah memanfaatkan umpan tendangan sudut Juan Cuadrado.



Tidak banyak yang bisa dilakukan Inggris ketika ditahan imbang dalam waktu yang kian menipis. Alhasil, laga terpaksa dilanjutkan melalui babak tambahan dan adu penalti.



Inggris terbukti sukses mendominasi penguasaan bola ketika memainkan babak tambahan. Tapi, pertahanan Kolombia tidak mudah dipatahkan dan laga pun baru bisa dimenangkan Inggris lewat keunggulan adu penalti, 4-3.



Kemenangan Inggris atas Kolombia yang dramatis melahirkan sejumlah catatan menarik dalam sejarah sepak bola dunia. Terlebih lagi, The Three Lions punya banyak catatan negatif saat melakoni adu penalti.



Berikut rangkuman Medcom.id berdasarkan data yang dihimpun Squawka dan Optajoe:



1. Jordan Pickford merupakan kiper timnas Inggris kedua yang bisa melakukan penyelamatan saat adu penalti di Piala Dunia. Sebelumnya, David Seaman juga melakukan hal serupa ketika Inggris menghadapi Argentina pada 1998.



2. Inggris baru pertamakali memenangkan pertandingan lewat kontes adu penalti di sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia.



3. Sundulan Yerry Mina merupakan gol ke-99 dalam sejarah Piala Dunia yang tercipta pada menit ke-90 atau injury time.



4. Yerry Mina telah mencetak tiga gol lewat sundulan di ajang Piala Dunia 2018. Catatan itu hampir menyamai rekor Miroslav Klose yang pernah mengoleksi lima gol sundulan dalam Piala Dunia 2002.



5. Untuk pertamakalinya Inggris kebobolan saat injury time babak kedua di sepanjang sejarah Piala Dunia.



6. Harry Kane merupakan pemain Inggris kedua yang mencetak enam gol secara berturut-turut di pertandingan Piala Dunia. Catatan itu menyamai rekor Tommy Lawton pada 1939 silam.



7. Kemenangan terakhir Inggris ketika ditahan imbang tanpa gol lebih dulu di babak pertama pernah terjadi juga pada 2006 silam.



8. Harry Maguire won 12 menang 12 kali duel udara ketika menghadapi Kolombia. Itu adalah kemenangan duel udara terbesar dalam perhelatan Piala Dunia 2018 sementara ini.



9. Tiga dari empat pemain Inggris yang mencetak gol saat adu penalti kontra Kolombia adalah penggawa Tottenham Hotspur, yakni Harry Kane, Kieran Trippier, dan Eric Dier.



10. Terdapat 8 kartu kuning di sepanjang laga Inggris vs Kolombia. Itu adalah jumlah kartu kuning terbanyak yang pernah dikeluarkan di perhelatan Piala Dunia 2018 sementara ini.



11. Yerry Mina satu-satu pemain kedua dari Amerika Latin yang bisa mencetak tiga gol sundulan di ajang Piala Dunia. Prestasi yang sama pernah dilakukan juga oleh pemain Brasil, Vava, pada 1962 silam.



12. Hanya ada dua pemain dalam sejarah sepak bola Kolombia yang setidaknya bisa mencetak tiga gol secara beruntun di pertandingan Piala Dunia. Prestasi Yerry Mina sempat dilakukan juga oleh James Rodriguez pada Piala Dunia 2014.



13. Laga Inggris kontra Kolombia merupakan pertandingan Piala Dunia 2018 ke-23 yang berakhir tanpa gol saat turun minum.



14. Dele Alli tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk melancarkan tembakan pada babak pertama kontra Kolombia.









(KAU)