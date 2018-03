All New Mazda2 Lintasi Tiga Pulau hanya Pakai 44 Liter BBM

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Mazda Motor Indonesia (MMI) dan All New Mazda2 Skyactiv pekan lalu berhasil tiba di Pulau Lombok yang jadi destinasi terakhir tantangan Mazda. Tantangan tersebut digelar dalam All New Mazda2 E-Halt Challenge 2015: One Tank for Three Islands.



Rangkaian perjalanan melintasi Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang dimulai pada pada 21 April lalu. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari All New Mazda2 Beyond Excitement dan All New Mazda2 24HRS Take&Go! yang telah diadakan sebelumnya di Jakarta.

Mazda berhasil membuktikan efisiensi penggunaan bahan bakar dari All New Mazda2 Skyactiv dengan total jarak tempuh sejauh 1044,9 km menggunakan bahan bakar sebanyak 44 liter saja. Artinya satu liter bahan bakar di mobil ini rata-rata menempuh 23,7 kilometer untuk satu liter bahan bakar.



Keizo Okue, President Director MMI menyampaikan, rangkaian kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya dan juga melalui All New Mazda2 E-Halt Challenge: One Thank for Three Islands, Mazda ingin berbagi kembali semangat Be Alive Mazda yang mengangkat landasan “Hashiru Yorokobi” atau Celebrate Driving.



"Landasan ini yang menjadi arahan Mazda di Indonesia. Kami ingin mengajak Zoom-Zoom lovers untuk merasakan keasyikan berkendara dan juga kebanggaan ketika mengendarai mobil Mazda dimanapun dan kemanapun," katanya.



“Setelah di beberapa kegiatan sebelumnya Mazda telah mencoba mengeksplorasi kemampuan dan ketangguhan dari All New Mazda2 Skyactiv dalam kota. Kini para penikmat Mazda dapat merasakan performa kendaraan dan efisiensi penggunaan bahan bakar yang menakjubkan untuk perjalanan luar kota," sambung Okue.



Selama kegiatan, mobil ini berpetualang sembari menguji kemampuan memaksimalkan efisiensi bahan bakar. Sekaligus kenikmatan dan performa berkendara. Sebelum memulai perjalanan, tangki dari seluruh mobil All New Mazda2 terlebih dulu dikosongkan.



Kemudian diisi bahan bakar masing-masing sebanyak 44 liter. Sehingga seluruh kendaraan yang digunakan selama acara ini berada di level dan kondisi yang sama. Hingga akhirnya pembuktiannya pun terlihat di hari terakhir.





