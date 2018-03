Konsultasi Diabetes Semakin Mudah lewat Aplikasi Smartphone

Metrotvnews.com, Jakarta: Dalam kurun waktu setahun, penderita diabetes melonjak sebanyak 600 ribu orang.



Data International Diabetes Federation 2014, Indonesia menempati posisi ke-5 negara dengan jumlah diabetesi (penderita diabetes) tertinggi, yakni 9,1 juta jiwa dan akan terus meningkat setiap tahunnya.

Jumlah ini setara dengan populasi penduduk Jakarta. Jika tidak dicegah, jumlah penderita diperkirakan mencapai 21 juta pada 2030 mendatang.



Sebagai upaya pencegahan diabetes, Soy Joy meluncurkan buku berjudul Diabetes and Me. Sesuai judulnya, buku ini berisi edukasi mengenai pentingnya mengenal diabetes, serta penanganan jika anggota keluarga mengalami diabetes.



Tak hanya itu, buku ini juga disertai resep-resep masakan yang aman untuk dikonsumsi penderita diabetes.



Selain buku, kita juga dapat melakukan konsultasi diabetes dengan mudah. Caranya, dengan aplikasi bernama Dokter Diabetes New Version.



Aplikasi yang diluncurkan sejak Juni 2014 ini kini hadir dengan beberapa fitur baru yang semakin memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi seputar diabetes.



Fitur Live Chat dengan dokter spesialis yang menjadi unggulan aplikasi ini kini hadir lebih lengkap dengan penambahan dokter syaraf dan edukator diabetes. Ditambah fitur Check Up Records, yang memungkinkan pengguna melaporkan kadar gula darah, tensi darah, makanan yang dikonsumsi serta berat badan untuk dianalisis para dokter.



Selain itu, ada juga forum diabetes yang menjadi wadah bagi pengguna aplikasi untuk berdiskusi dengan pengguna lainnya.



Sejak diluncurkan, aplikasi ini telah diunduh 30 ribu orang. Bagi pengguna smartphone Android dan iOS, dapat mengunduh aplikasi ini di Playstore dan Appstore.









(AWP)