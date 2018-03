Hari Buruh, 178 Ribu Buruh Bakal Turun ke Jalan Ibu Kota

Metrotvnews.com, Jakarta: Memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei 2015 ini, sekitar 178 ribu buruh akan turun ke Jalan Ibu Kota. Ratusan ribu buruh akan berkumpul di Bundaran HI dan melanjutkan dengan longmarch menuju Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara.



"Seluruh buruh akan bersatu pukul 09.00 WIB di bundaran HI, kita akan longmarch bersama-sama ke Istana, lalu akan melakukan orasi dan shalat Jumat bersama di depan Istana," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani beberapa waktu lalu.

Sebanyak 178 ribu buruh ini tergabung dari berbagai Serikat Buruh di seluruh Indonesia. Mereka akan kembali menununtut perbaikan kesejahteraan buruh.



Karena aksi buruh ini, lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan akan direkayasa. Tidak hanya kendaraan pribadi, transportasi publik seperti TransJakarta juga terdampak.



Ribuan personel pengamanan dikerahkan. Sebanyak 5.217 personel dari Polda Metro Jaya, 6.689 personel Polres, 1.597 personel Mabes Polri, dan 300 personel TNI dikerahkan untuk mengamankan peringatan Hari Buruh 1 Mei. Pengamanan akan disebar di sejumlah titik-titik rawan dan pusat berkumpulnya para buruh.





(SUR)