Kabareskrim Minta Tak Ada Intervensi Dalam Kasus Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso meminta tak ada intervensi dari siapapun terkait kasus yang menyeret penyidik KPK Novel Baswedan. Semua pihak mesti menghormati proses hukum yang dijalankan Polri.



Menurutnya, KPK tak akan goyah meski Novel diproses secara pidana. Novel, sebut Budi, juga bukan siapa-siapa, hanya bagian kecil dari KPK.

"Dia bukan dewa. Tidak ada Novel KPK tidak akan berhenti. Dia hanya bagian sangat kecil di KPK," katanya di Gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Jumat (1/5/2015).



Jika Novel dibebaskan, kata dia, bisa jadi preseden buruk bagi anggota kepolisian. Banyak anggota polisi yang nantinya bersikap arogan dan main lepaskan tembakan tanpa perhitungan.



Apalagi, lanjut Budi Waseso, penyidik khawatir kasus dugaan penganiayaan pencuri sarang burung walet di Bengkulu tahun 2004 silam itu kadaluarsa. Untuk diketahui, kasus dengan ancaman hukuman lebih dari tiga tahun akan kadaluarsa dalam jangka waktu 12 tahun.



"Jika novel mendapat kemudahan berarti besok jika ada kejadiaan ini, polisi boleh tembak orang sampai mati," ungkap dia.



Budi Waseso menuturkan Bareskrim hanya membantu Polda Bengkulu menuntaskan kasus ini secepatnya. "Bareskrim hanya membantu Polda Bengkulu menuntaskan kasus Novel yang sampai saat ini masih jadi utang Polri," sambungnya.



Novel ditangkap di kediamannya di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat dini hari. Novel dijadikan tersangka atas kasus dugaan penembakan pelaku pencurian sarang burung walet saat menjadi Kasat Reskrim Polresta Bengkulu tahun 2004 lalu.



Kasusnya sempat ditunda pada 2012, atas permintaan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun kini, kasus tersebut diusut kembali Polda Bengkulu dibantu Bareskrim Polri.





(KRI)