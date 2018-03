Ubah Budaya Priyayi, Menteri ESDM Panggil Seluruh KKKS

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri ESDM Sudirman Said akan mengundang seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk berkonsultasi menyelesaikan masalah yang melanda mereka.



Pemanggilan KKKS tersebut terkait dengan pembenahan tubuh SKK Migas dalam memperbaiki kinerja dan budaya kerjanya. Dari budaya priyayi yang harus dilayani menjadi budaya melayani.

"We are now changing, kita sedang berubah, minggu depan saya akan mengumpulkan seluruh KKKS di bawah Pak Amien Sunaryadi (Kepala SKK Migas), dan saya akan ubah skill kalian di lini departemen itu," tegas Menteri ESDM Sudirman Said, seperti dikutip dalam laman Setkab, Sabtu (2/5/2015).



Sudirman pun meminta para KKKS ini nantinya mengubah cara pemikiran mereka dalam mendekati kolega. Pertemuan dengan seluruh KKKS tersebut akan dipergunakan Menteri ESDM untuk menyampaikan pesan bahwa budaya membawa tas kresek, bungkusan, serta meng-entertainment sudah tidak bisa dilakukan lagi.



"Sektor ini sudah lama terbelenggu dengan praktek-praktek kurang sehat dan I think we have to be persistent untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau nanti 'lapangan' bersih saya kira kreativitas, seluruh kemampuan, seluruh visi kita bisa kita laksanakan dengan baik," lanjut Sudirman.



Seperti diketahui, dahulu SKK Migas menganut budaya eksklusivitas sehingga sangat sulit bertemu hanya untuk sekadar berkonsultasi. Kesulitan untuk berkonsultasi untuk mendapatkan penyelesaian masalah akan terus dipermudah sehingga setiap permasalahan dapat segera dicari solusinya tidak seperti di masa lalu.



"Tidak ada dalam sejarah kepala SKK Migas, kepala BP Migas datang ke KKKS untuk problem solving, biasanya kepala SKK Migas itu jadi pangeran, jadi raja yang kalau mau ketemu melalui lapisan tujuh langit barangkali," ujar Sudirman Said.



Kesulitan untuk bertemu Kepala SKK Migas saat ini tidak lagi ditemukan, sekarang Kepala SKK Migas harus mendatangi KKKS sendiri dan kemudian problem solving itu dibicarakan dengan mempertemukan para pihak untuk mendapatkan solusi.



"Ini semua adalah hal-hal yang saya sebut sebagai cara baru, karena kembali pada hakekat apa sih hakekat Menteri, SKK Migas, kita ini semua pelayan publik," pungkas Sudirman.





