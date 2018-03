Album Terbaru Green Day, Penuh Inspirasi

Metrotvnews.com, Los Angeles: Penggemar punk boleh bersenang hati, karena album baru Green Day mungkin tak lama lagi akan dirilis. Sang vokalis, Billie Joe Armstrong sudah menyiapkan beberapa lagu.



"Cukup banyak beban yang harus ditanggung Green Day, namun yang pasti kami masih tetap bersemangat," kata sang vokalis, Billie Joe Armstrong.

"Sebelum aku mendengar semua ini (Rock and Roll Hall of Fame), saya telah menulis beberapa lagu dan semua orang benar-benar menyukainya," kata Armstrong kepada majalah Rolling Stone saat Green Day dikukuhkan dalam Rock and Roll Hall of Fame beberapa waktu lalu.



"Dan kemudian kami mendengar tentang Hall of Fame, dan kami betul-betul tersanjung. Kami menikmatinya," sambung Billie.



"Kami tidak akan mencoba melakukan, seperti, victory lap, karena saya ingin musik datang dari tempat yang nyata dan terinspirasi, bukan hanya karena kita mendapat kehormatan atau sesuatu seperti itu, tetapi karena kita menghargai musik," ucap Billie. "Kami ingin menggarapnya, dan kami ingin membuat album yang hebat."



Billie mengungkapkan, bahwa ia memiliki empat atau lima lagu sekarang, tapi menambahkan bahwa Green Day tidak terburu-buru untuk mengejar peluncuran album baru.



"Aku akan melakukannya perlahan-lahan. Aku hanya ingin memastikan bahwa setiap saat kami selalu terinspirasi dan bahwa kita memiliki sesuatu yang benar-benar istimewa bagi kami. Dan sekarang dengan lagu-lagu yang kami miliki, album itu akan menuju ke arah yang benar," dia berkata.



Album terakhir Green Day ¡Tre! (2012), cukup sukses di pasar dan sempat bertengger di posisi 13 tangga lagu AS dan 31 di Inggris. (Digital Spy)





(AWP)