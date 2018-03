The Reds Sementara Ungguli QPR

Metrotvnews.com, Liverpool: Tuan rumah Liverpool berhasil unggul sementara 1-0 atas tamunya Queens Park Rangers pada lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke-35 di Stadion Anfield, Sabtu 2 Mei.



The Reds sempat dikejutkan oleh gol yang tercipta di laga yang belum genap berjalan satu menit. Sepak pojok pemain QPR, Matt Phillips meluncur ke sudut sempit gawang Simon Mignolet. Beruntung wasit menganulir gol tersebut karena menganggap bola sudah keluar garis lapangan terlebih dahulu.

Steven Gerrard mendapat peluang lewat sepakan jarak jauh menit ke-12. Sayang, tembakan sang kapten masih melebar di sisi kanan gawang Robert Green. Rickie Lambert pun mendapat peluang lewat tendangan jarak jauh menit ke-16 namun masih tepat ke pelukan Green.



Philippe Coutinho sukses membuka keunggulan The Reds menit ke-19. Sebuah skema serangan dari sisi kanan diakhiri dengan umpan terarah Lambert ke kaki Coutinho. Dengan tenang, Coutinho melepaskan tendangan ke pojok kanan yang tak bisa dijangkau Green. 1-0 Liverpool memimpin sementara.



The Reds hampir dapat menggandakan keunggulan andai Raheem Sterling tak terjebak offside. Kembali Lambert mampu melepaskan umpan terarah kepada Sterling. Sayang, dirinya terlebih dahulu terperangkap offside menit ke-32.



QPR coba menekan Liverpool di sisa babak pertama. Charlie Austin yang menerima unpan Leroy Fer langsung melepaskan tembakan ke gawang Liverpool menit ke-34. Beruntung, bola masih melambung di atas gawang Mignolet.



Gerrard mendapat peluang dari bola mati menit ke-40, sayang tembakannya masih bisa dibaca arahnya oleh Green. Hingga akhir babak pertama, The Reds masih unggul sementara 1-0 atas QPR.



Susunan pemain:



Liverpool: Mignolet, Can, Skrtel, Lovren, Johnson, Gerrard, Henderson, Lallana, Coutinho, Sterling, Lambert.



QPR: Green, Onuoha, Dunne, Caulker, Hill, Phillips, Barton, Sandro, Henry, Fer, Austin.





(REN)