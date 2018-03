Baker Filipina Buat Kue Replika Manny Pacquiao

Metrotvnews.com, Filipina: Penggemar Manny Pacquiao punya cara sendiri menunjukan betapa mereka mencintai superstar tinju idolanya dengan membuat replika kue seukuran dengan Pacman.



Zach Yonzon, istrinya Aila dan enam stafnya menyelesaikan pembuatan kue cokelat berukuran 167 sentimeter itu selama 24 jam di The Bunny Baker di pinggiran kota Quezon, Filipina.



Yonzon mengatakan ide pembuatan Pacman datang dari istrinya sebagai perayaan duel Pacman denga Floyd Mayweather yang hari ini bertanding.



"Manny Pacquiao adalah kelas dunia. Kami ingin melakukan sesuatu yang sama dengan kelas dunia dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah membuat kue yang luar biasa," katanya, melansir AP seperti ditulis Al Arabiya, Minggu (3/5/2015).



Kue ini akan diberikan secara gratis usai duel Pacman dan Mayweather. Pria 41 tahun itu mengatakan, tantangan terbesar dari pembuatan kue Pacman adalah pengalaman dalam membuat ukuran patung yang membuatnya terlihat hidup.



"Saya bosan dengan kue normal. Saya ingin sesuatu yang benar-benar menantang dan Manny berukuran besar dan hidup benar-benar menantang dan menarik. Ini adalah kesempatan sempurna untuk melakukan itu. Saya hanya perlu melakukan sesuatu out of the box," ujar pria lulusan sekolah seni di Filipina itu.



Yonzon merinci, patung kue Pacman sudah lengkap dengan sarung tangan dengan gambaran otot. Kue ini dibuat di atas kerangka kayu yang dibungkus adonan kue. Sementara bagian kepala, lengan dan betis terbuat dari rice crispy.



"Ini akan menarik untuk mendapatkan reaksi orang memotong dan memakan Manny Pacquiao," katanya, tertawa. (Al Arabiya)

(MEL)